В Ростове-на-Дону к концу недели ожидается небольшое похолодание, возможны дожди

Осадки ожидаются во вторник, четверг, пятницу и субботу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на неделе с 15 по 19 августа температура воздуха понизится сразу на несколько градусов, ожидаются дожди. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра.

Так, самым теплым за эти семь дней будет понедельник, 15 августа. Сегодня днем воздух в среднем прогреется до +38. После этого, уже на следующий день, столбики термометров резко опустятся до +34, а к субботе будет уже +30 градусов.

Осадки возможны во вторник, четверг, пятницу и субботу. Прояснения обещают в среду и воскресенье. Ранее предупреждали о дождливой неделе в Новочеркасске.

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