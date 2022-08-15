В Ростове на Гребном канале с размахом отметили День физкультурника

Тысячи ростовчан и гостей донской столицы собрались в этот день на спортивных площадках Гребного канала. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону на Гребном канале 13 августа с размахом отметили День физкультурника, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тысячи ростовчан и гостей донской столицы собрались в этот день на спортивных площадках Гребного канала. Здесь для всех подготовили водный парад, мастер-классы по йоге и показательные выступления воспитанников спортшкол.

Настоящий общенародный праздник, - поздравил собравшихся министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - День физкультурника касается всех: и кто активно занимается спортом, и кто занимается физической культурой в свободное от работы время, и кто болеет за спортсменов - они тоже физкультурники, и те, кто не занимается - это тоже потенциальные физкультурники.

На Гребном канале также прошли турниры по пляжному волейболу, уличному баскетболу, мини-футболу, паркуру и армреслингу. Праздничный день завершился праздник ночным забегом, участниками которого стали около тысячи человек.

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