Экс-полицейский ответит перед судом за взятку и превышение полномочий в Ростовской области

Ранее экс-полицейского уже взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области уголовное дело бывшего полицейского направили в суд. Мужчину подозревают в получении взятки и превышении полномочий. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, задержанный в феврале 2021 года получил подкуп в 30 тысяч рублей. Предварительно, эти деньги поступили от представителя коммерческой организации, который пытался избежать расследования ковидных нарушений. Полицейский согласился помочь и принял сумму, но об этом узнали в управлении собственной безопасности МВД.

Добавим, ранее экс-полицейского взяли под стражу по решению суда, теперь ему вынесут окончательный приговор. Подозреваемого могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму.

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