В Ростове рынок на бывшем заводе «Рубин» работал без договоров на вывоз мусора

В донской столице остается большое количество юрлиц, которые сопротивляются заключению договоров на вывоз мусора. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону более 30 владельцев торговых павильонов, установленных на территории бывшего завода «Рубин», осуществляли свою деятельность без договоров на вывоз мусора, сообщает региональный оператор.

Рейд, по адресу Энергетиков 1а/Шолохова, 5, был проведен сотрудниками компании-оператора по вывозу мусора и представителями полиции. Участники мониторинга обошли 6 торговых павильонов. В это время остальные торговые точки успели закрыться во избежание проверки.

По словам представителя регионального оператора, в донской столице остается большое количество юрлиц, которые сопротивляются заключению договоров на вывоз мусора. Таким образом, отходы попадают в контейнеры жителей, либо же их вывозят серые перевозчики. Что приводит к образованию новых свалок и перенакоплению мусора.

Как сообщают представители компании, подобные рейды будут проходить на регулярной основе в разных районах города.

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