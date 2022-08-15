Таганрог стал одним из лидеров России по темпам обновления электротранспорта

Средний возраст трамваев в российских городах составляет 24,2 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город Таганрог Ростовской области оказался одним из лидеров в стране по темпам обновления электротранспорта. Это данные аналитики ВЭБ.РФ, сообщает информационное агентство ТАСС.

Отметим, совсем недавно - в начале августа - в приморском городе сообщили о поступлении еще шести новых современных трамваев, и это не последние поставки транспорта. Дополнительные составы закупают в рамках масштабной реконструкции сети электротранспорта.

Добавим, быстрые темпы по приросту новых составов показали также в Красноярск, Калининград и Краснодар. Рельсовый транспорт увеличили в 12 городах страны, средний возраст машин составляет 24,2 года. Всего количество и эффективность трамваев оценили в 115 городах России.

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