Ушастый еж поселился в экзотариуме зоопарка Ростова

Новый дом пришелся питомцу по душе. Фото: группа в VK Ростовского-на-Дону зоопарка

В экзотариуме Ростовского зоопарка теперь можно полюбоваться на ушастого ежа. Новый дом пришелся по душе питомцу, и он с удовольствием проводит в нем время.

- Маленький хищник полностью освоился, совсем не боится людей. Он, кажется, вовсе забыл, что родился ночным животным - бегает по вольеру, занимается своими делами и не обращает никакого внимания на посетителей, - рассказали сотрудники зоосада.

Ушастые ежи отличаются от своих собратьев не только формой ушей. Эти подвижные создания обычно крайне неохотно сворачиваются в клубок, и предпочитают просто убегать от опасности. К слову, догнать быстроногих малюток наземным хищникам крайне непросто. Если же ежа все-таки настигает враг, зверек подпрыгивает и старается уколоть своего противника в чувствительные места.

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