Стало известно о состоянии женщины, попавшей в серьезную аварию по дороге в ЗАГС в Ростовской области

Сотрудники полиции продолжают выяснять детали аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области правоохранители продолжают выяснять детали аварии, которая случилась на трассе на северо-востоке региона. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб мужчина, а его пассажирка с серьезными травмами была госпитализирована.

Известно, что в это утро мужчина и женщина ехали в загс подавать заявление о регистрации их брака. Жених скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП.

Женщина несколько дней была на волоске между жизнью и смертью.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что она пришла в сознание. Ее состояние по-прежнему, тяжелое, но стабильное. Ей еще предстоит пройти ряд операций, а после – долгую реабилитацию.

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