Главный тренер «Ростова: играем в футбол для болельщиков, которых нет

Ни главный тренер клуба, ни сами футболисты не понимают, зачем была введена система Fan ID. Фото: сайт футбольного клуба "Ростов".

После победы над «Пари Нижний Новгород» в воскресенье, 14 августа, главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался резко против введения Fan ID из-за низкой посещаемости стадионов. Об этом пишет «РБ Спорт».

- Вы видите в Нижнем Новгороде 5 тысяч, - возмущается тренер. - На топовые матчи ходит по 5 тысяч. Кому это нужно, для чего это нужно - никто не объяснил. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться?

Пока же ни главный тренер клуба, ни сами футболисты не понимают, зачем была введена система Fan ID. Если это было сделано для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было, отвечает Валерий Георгиевич.

- Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5 тысячами болельщиков? - удивляется тренер «желто-синих». - А там, где нет Fan ID, то по 15 - 20 тысяч приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия.

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