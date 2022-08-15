С 1 сентября вторую смену в школах Ростова введут для 35,2 тысячи детей

К 2025 году все школы должны перевести на работу в первую смену Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября 2022 года вторую смену в школах Ростова-на-Дону введут для 35,2 тысячи детей. Это 28,6% от всего количества учащихся, то есть от 123,3 тысячи человек. Об этом рассказали в городской администрации.

Отметим, что в прошлом году в Ростове во вторую смену занимались меньше детей - 32 тысячи или 27,7%. Сейчас в донской столице продолжают обновлять и строить образовательные учреждения, то есть делают все возможное для постепенного перевода всех школьников в первую смену к 2025 году. Эту цель определили в рамках национального проекта «Образование».

Добавим, в донской столице на сегодняшний день работают 262 образовательные организации, из них 101 - общеобразовательная, 144 - дошкольные, еще 17 учреждения дополнительного образования.

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