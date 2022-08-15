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Общество15 августа 2022 14:06

Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, пешеход нарушил правила безопасного поведения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перегоне «Таганрог — Марцево» 14 августа электричкой был смертельно травмирован 39-летний житель Таганрога, сообщает Управление на транспорте МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, причина происшествия - нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента.

В связи с произошедшим полиция напоминает: железная дорога – это зона повышенной опасности. Движущийся поезд остановить непросто, поскольку его его тормозной путь в среднем составляет 1 километр. При приближении к железной дороге необходимо быть предельно собранным и внимательным. Пути надо переходить только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

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