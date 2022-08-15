Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перегоне «Таганрог — Марцево» 14 августа электричкой был смертельно травмирован 39-летний житель Таганрога, сообщает Управление на транспорте МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, причина происшествия - нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента.

В связи с произошедшим полиция напоминает: железная дорога – это зона повышенной опасности. Движущийся поезд остановить непросто, поскольку его его тормозной путь в среднем составляет 1 километр. При приближении к железной дороге необходимо быть предельно собранным и внимательным. Пути надо переходить только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новочеркасском пассажирский поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину

Предварительно, пешеход нарушил правила безопасности на железной дороге (подробнее)