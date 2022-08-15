В Ростовской области на капремонт школ и детсадов направят более 2,5 млрд рублей

До конца года капитальный ремонт будет завершен в 12 школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На капитальный ремонт 40 объектов образования Ростовской области в 2022 году направят более 2,5 миллиардов рублей, рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

За эти деньги планируется модернизировать 31 школу, 4 детских сада, учреждение допобразования и 4 гособразовательных организации. До конца года капитальный ремонт будет завершен в 12 школах. Уже сейчас окончены работы в 2 школах и капремонт на 3 объектах. До 1 сентября планируется закончить ремонт еще 5 школ и 1 гособразовательной организации.

На текущий ремонт в 27 школах, 21 детском саду, 3 учреждениях допобразования и 4 гособразовательных организациях из резервного фонда правительства Ростовской области выделено более 290 миллионов рублей. В сельских школах Ростовской области продолжат ремонтировать спортзалы и создавать необходимые условия для занятия физкультурой. На 9 спортзалов до конца года из федерального и регионального бюджетов выделят около 30 миллионов рублей. В 2022 году 1 сентября свои двери откроют 2 908 образовательных организаций Ростовской области.

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