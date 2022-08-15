Маршрут для путешествия по донской столице поможет составить туристический конструктор

В Ростове появился новый конструктор маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь гостям Ростова-на-Дону не придется тратить время на выбор того, какие достопримечательности посетить и где культурно провести день или вечер. За них это сделает конструктор туристического маршрута. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Онлайн-сервис поможет туристам быстрее определиться с выбором театра, музея, парка, ресторана или спортивного мероприятия в городе. Он будет составлять целую культурно-развлекательную программу.

- Теперь ростовчане и гости донской столицы могут самостоятельно спланировать уникальное путешествие, - написал Алексей Логвиненко.

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