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Общество15 августа 2022 15:32

Маршрут для путешествия по донской столице поможет составить туристический конструктор

Новый онлайн-сервис поможет быстрее определиться с выбором театра, парка или музея
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове появился новый конструктор маршрута.

В Ростове появился новый конструктор маршрута.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь гостям Ростова-на-Дону не придется тратить время на выбор того, какие достопримечательности посетить и где культурно провести день или вечер. За них это сделает конструктор туристического маршрута. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Онлайн-сервис поможет туристам быстрее определиться с выбором театра, музея, парка, ресторана или спортивного мероприятия в городе. Он будет составлять целую культурно-развлекательную программу.

- Теперь ростовчане и гости донской столицы могут самостоятельно спланировать уникальное путешествие, - написал Алексей Логвиненко.

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