Открытое горение в Константиновском районе ликвидировано

Из-за жары и ветра пламя быстро распространилось по площади. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Константиновском районе в 17:48 было ликвидировано открытое горение сухой растительности, возникшее 15 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Из-за жары и ветра пламя быстро распространилось по площади, вплотную подступив к районному центру. По словам местных жителей, огонь буквально окружил хутора Ведерников и Черемушки.

Столбы дыба окутали всю округу и были видны издалека. Спасателям удалось сдержать пламя, чтобы оно не перекинулось на заправку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео крупного пожара в Константиновске: огонь подобрался к домам и заправке

Появились фото и видео ландшафтного пожара в Константиновском районе (подробнее)