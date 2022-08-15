Дымом от масштабного ландшафтного пожара заволокло трассу вблизи Константиновска

Трассу под Константиновском заволокло дымом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара, разгоревшегося вблизи Константиновска, дымом заволокло трассу «Константиновск - Тацинская». На помощь автомобилистам незамедлительно выдвинулись сотрудники ДПС. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В период с 14 до 15 часов они организовывали отвод транспорта в объезд задымленного участка дороги через Константиновск. Все это время инспекторы вручную регулировали движение. Уже к половине четвертого дня, после устранения придорожного возгорания травы, движение было полностью восстановлено.

- В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции осуществляют обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги, - отмечается в сообщении.

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