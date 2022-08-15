Под Константиновском сняли угрозу распространения пожара АЗС

Пожар под Константиновском больше не угрожает заправке. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Константиновском районе спасатели потушили пожар, который стремительно продвигался в сторону автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что пламя со степи из-за ветра очень быстро движется в сторону заправки, находящейся в хуторе Ведерников Константиновского района.

Пламенем к тому времени было охвачено уже около двух тысяч квадратных метров территории. На борьбу с огнем тогда были направлены 16 пожарных и четыре единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 300 спасателей привлекли для тушения крупных ландшафтных пожаров.

Сотрудники продолжают бороться с огнем в Усть-Донецком лесничестве.