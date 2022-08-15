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Происшествия15 августа 2022 20:15

Ростовчанка на элитной иномарке въехала в отбойник на проспекте Нагибина

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове элитная иномарка влетела в отбойник. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове элитная иномарка влетела в отбойник. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове иномарка влетела в отбойник. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около трех часов дня на проспекте Михаила Нагибина в районе дома № 30. По предварительным данным, 36-летняя женщина на автомобиле Toyota Land Cruiser ехала от площади Ленина в сторону улицы Плиева и, не справившись с управлением, влетела в отбойник.

К счастью, сама ростовчанка в аварии не пострадал, но автомобиль получил значительные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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