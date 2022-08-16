Жители донского садоводческого товарищества получат новую дорогу за 83,7 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове жители одного из местных садоводческих товариществ получат новую дорогу. На эти нужды будет направлено более 83,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется строительством автомобильной дороги местного значения к садоводческому товариществу "Нефтяник".

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо будет выполнить в течение 480 дней с момента заключения контракта.

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