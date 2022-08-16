В Усть-Донецком районе с населенного пункта cнята угроза пожара

Скорость порывов ветра достигает 20 метров в секунду. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Спасателям Ростовской области во время пожара в Усть-Донецком районе удалось снять угрозу с населенного пункта, сообщает региональный МЧС.

Однако пока возгорание не локализовано — пламя распространяется. Работу пожарных осложняет неровный рельеф местности и погодные условия. В Ростовской области установилась жаркая и ветреная погода.

Скорость порывов ветра достигает 20 метров в секунду, направление ветра постоянно меняется.

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