16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и сильный ветер

Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются осадки, может усилиться ветер. Эту информацию распространили синоптики.

В некоторых районах донской столицы утром уже прошли кратковременные дожди, они должны повториться также ближе к вечеру.

Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов. Ветер обещают восточный около 7-12 м/с, а также с порывами до 15-18 м/с.

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