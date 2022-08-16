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Общество16 августа 2022 7:19

16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и сильный ветер

В некоторых районах города осадки уже прошли
Ангелина СКИБА
Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов

Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются осадки, может усилиться ветер. Эту информацию распространили синоптики.

В некоторых районах донской столицы утром уже прошли кратковременные дожди, они должны повториться также ближе к вечеру.

Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов. Ветер обещают восточный около 7-12 м/с, а также с порывами до 15-18 м/с.

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