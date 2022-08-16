16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и сильный ветер

Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
16 августа в Ростове-на-Дону ожидаются осадки, может усилиться ветер. Эту информацию распространили синоптики.
В некоторых районах донской столицы утром уже прошли кратковременные дожди, они должны повториться также ближе к вечеру.
Воздух в течение дня прогреется в среднем до +33 градусов. Ветер обещают восточный около 7-12 м/с, а также с порывами до 15-18 м/с.
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