В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 23 августа

Авиарейсы не принимают в 11 городах страны
Фото: Мария ЛЕНЦ
Режим ограничения полетов сохранили до 23 августа в аэропорту Платов Ростовской области. Об этом сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта.
Известно, что запрет на прием и отправление рейсов также продолжает действовать в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные воздушные авиагавани страны работают в штатном режиме.
Добавим, из-за временного закрытия ряда аэропортов авиакомпаниям рекомендуют пользоваться маршрутами через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.
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