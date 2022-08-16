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Общество16 августа 2022 7:28

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 23 августа

Пассажиров рекомендуют перевозить по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Авиарейсы не принимают в 11 городах страны

Авиарейсы не принимают в 11 городах страны

Фото: Мария ЛЕНЦ

Режим ограничения полетов сохранили до 23 августа в аэропорту Платов Ростовской области. Об этом сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

Известно, что запрет на прием и отправление рейсов также продолжает действовать в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные воздушные авиагавани страны работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия ряда аэропортов авиакомпаниям рекомендуют пользоваться маршрутами через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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