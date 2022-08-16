В МУПах Ростова нашли финансовые нарушения на 5,6 млрд рублей

Всего казначейство выявило нарушений на 10,7 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовские муниципальные унитарные предприятия допустили финансовые нарушения на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на начальника контрольно-ревизионного отдела муниципального казначейства Ростова Людмилу Филатову.

По словам Филатовой, основная часть нарушений допущена при проведении госзакупок. Среди них отсутствие плана формирования закупок, конкурсы без конкурентных процедур, нарушения при составлении конкурсной документации. МУПы также не всегда согласуют крупные сделки с собственником — администрацией города. Нарушения также допускались при начислении зарплат.

Всего в 2021 году и первой половине 2022 года казначейство выявило нарушений почти на 10,7 млрд рублей при расходовании бюджета. Людмила Филатова отметила, что главная причина нарушений - отсутствие должного контроля со стороны распорядителей бюджетных средств.

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