В Ростове до февраля 2024 года собираются разработать проект развязки на Нагибина

Новая проезжая часть необходима для развития Северного микрорайона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Ростова начали искать подрядчика, который разработает проект строительства дороги от Дунайского до Нагибина, а также развязки на пересечении Нагибина и Нариманова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- Срок исполнения муниципального контракта - до 1 февраля 2024 года, - уточнил глава администрации.
Новая проезжая часть необходима для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Северного микрорайона, в том числе дорога понадобится после застройки территории бывшего завода «Электроаппарат».
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