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Общество16 августа 2022 8:12

В Ростове до февраля 2024 года собираются разработать проект развязки на Нагибина

Сейчас городская администрация ищет подрядчика, который выполнит эту задачу
Ангелина СКИБА
Новая проезжая часть необходима для развития Северного микрорайона

Новая проезжая часть необходима для развития Северного микрорайона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова начали искать подрядчика, который разработает проект строительства дороги от Дунайского до Нагибина, а также развязки на пересечении Нагибина и Нариманова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Срок исполнения муниципального контракта - до 1 февраля 2024 года, - уточнил глава администрации.

Новая проезжая часть необходима для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Северного микрорайона, в том числе дорога понадобится после застройки территории бывшего завода «Электроаппарат».

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