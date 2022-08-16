В Ростове поймали обчистившего пенсионерку-миллионершу краснодарца. Фото: ГУ МВД по РО.

В Ростове полицейские смогли задержать 35-летнего краснодарца, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что в ее дверь позвонил неизвестный мужчина, когда пенсионерка открыла дверь, он представился сотрудником газовой службы и ему необходимо немедленно проверить счетчики. Ростовчанка решила не пускать его в квартиру, сославшись на плохое самочувствие, но через некоторое время ей позвонила соседка и попросила зайти. Но как только потерпевшая открыла дверь и встретилась со своей соседкой, то к ней снова подошел незнакомец и силой втолкнул в квартиру обеих женщин, угрожая при этом оружием.

- Полицейские установили, что злоумышленник закрыл пенсионерок в ванной комнате, после чего обыскал квартиру. В помещении фигурант обнаружил сейф, а также ключи от него, после чего забрал находящиеся в нем деньги и скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. Позже выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступления. Весь план ограбления у него был заранее продуман. Мужчина уже приходил в квартиру пенсионерки в качестве сотрудника клининговой компании. При обработке квартиры он заметил сейф, а во второй раз уже вернулся за добычей. Но в тот момент, когда богатая пенсионерка отказалась пускать его в квартиру, то он понял, что что-то пошло не по его плану. Поэтому он позвонил в противоположную дверь, где ему также открыла женщина. Мужчина наставил на нее оружие и заставил позвонить соседке, а сам в это время затаился на лестничной площадке, дожидаясь, когда дверь откроется. Так, общая сумма похищенного составила более двух миллионов рублей.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - подытожили в полиции.

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