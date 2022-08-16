Из-за пожара в Усть-Донецком районе 17 человек остались без крыши над головой

Спасатели оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Фото: Читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Крупный лесной пожар в Усть-Донецком лесничестве перекинулся на жилые строения в станице Верхнекундрюченской, находившиеся на смежной с лесным массивом улице, и полностью уничтожил 7 жилых домов. Без крыши над головой остались 17 человек.

- Пожаром уничтожено 7 жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе 4 детей. - рассказывает в своем Телеграм губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, за медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им сейчас оказывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Донецком районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

Площадь пожара в Усть-Донецком районе достигла 30 га, эвакуировано 65 человек (подробнее)