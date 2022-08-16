Из-за лесного пожара в Усть-Донецком районе медпомощь понадобилась 53 пострадавшим

Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. Фото: МЧС по Ростовской области.

Скорая медицинская помощь понадобилась 53 жителям Усть-Донецкого района при пожаре, который возник 15 августа в местном лесничестве. Об этом в своем Телеграм рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ. Для чего были задействованы 8 автобусов.

На место вечером 15 августа выехал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, который провел заседание штаба по ЧС. На 11:35 16 августа площадь лесного пожара составила 138 гектаров. На территории Усть-Донецкого района объявлена ЧС. Оценкой материального ущерба муниципальная комиссия займется.

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