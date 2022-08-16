Василий Голубев: пожар в Усть-Донецком районе тушат 498 человек, используют 115 спецмашин

Сначала загорелась сухая трава, потом вспыхнул лес. Фото: сайт правительства РО

В Усть-Донецком районе увеличили группировку сил и средств. Теперь с природным пожаром борьбу ведут почти 500 человек. Об этом в своем телеграм-канале 16 августа сообщил губернатор Василий Голубев.

- В тушении пожара задействовали 498 человек и 115 единиц техники, в том числе два самолета - Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, а также 44 единицы пожарной техники и 6 тракторов, - рассказал глава региона.

По последним данным, огонь уже прошел 138 га. От задымления пострадали 53 человека, выгорели 34 постройки, в том числе 7 жилых домов.

В пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ на 8 автобусах перевезли 139 человек. Предварительно, лесной пожар мог разгореться от искр при перехлесте линий электропередач - сначала загорелась сухая трава, потом вспыхнул лес.

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