Индекс промышленного производства в Ростове увеличился на 5,6%

В помощь бизнесу создали центр субконтрактации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону по итогам первого полугодия 2022 года индекс промышленного производства составил 105,6%. В общем объеме выработки по области город занимает порядка 40%, рассказали в администрации донской столицы.
Наибольших показателей добились в сфере создания электрооборудования, оптических, резиновых, пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, пищевых товаров.
При этом отгрузка товаров собственного производства увеличилась на 17,5% и составила более 294 млрд рублей. Как добавил сити-менеджер Алексей Логвиненко, в помощь бизнесу создали центр субконтрактации, в этой организации предприниматели могут получить бесплатные консультации.
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