В Ростовской области 506 школ обновят свою материально-техническую базу

230 школ к началу учебного года получат современное компьютерное и интерактивное оборудование Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 506 школах Ростовской области в новом учебном году будет обновлена материально-техническая база, рассказал замгубернатор донского региона Игорь Гуськов.

По его словам, в сельских школах и школах малых городов донского края будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2020–2021 годах в в 45 муниципалитетах Ростовской области уже открыли 295 таких заведений.

Дополнительно за 393 миллионов рублей до 1 сентября 2022 года планируется открыть еще 251 центр. «Точки роста» будут оснащены современным оборудованием, в том числе экспериментальным: цифровыми лабораториями, оборудованием для занятий робототехникой, механикой и программированием. Определять, какое именно оборудование им необходимо, будут сами школы.

Кроме того, 230 школ к началу учебного года получат современное компьютерное и интерактивное оборудование на сумму более 364,5 миллиона рублей. Обучающимся во время уроков будет обеспечен доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам. К 1 сентября отремонтируют спортивные залы 9 сельских школ. Всего на это направлено 29,6 миллиона рублей.

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