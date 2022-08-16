В Ростовской области во время ландшафтного пожара пострадал музей под открытым небом

Огонь тушат и с неба, и с земли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области вторые сутки борются с ландшафтными пожарами, сообщили в МЧС региона.

В результате ЧП пострадали больше 30 домов в Усть-Донецком районе. Кроме того, огонь почти полностью уничтожил музейный этнический комплекс «Степная застава» рядом с Волгодонском.

По словам директора Ларисы Борисенко, сгорела юрта с доспехами и предметами быта из средневековья, пострадали ворота и мастерская.

- Сгорела большая часть объектов. Огонь был очень сильным. Пламя шло стеной. Пожарные боролись с огнем несколько часов, - прокомментировала руководитель музея под открытым небом Лариса Борисенко.

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