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Общество16 августа 2022 11:24

В Ростовской области нашли 19-летнюю девушку, которая ушла из дома месяц назад

О завершении объявили волонтеры
Ангелина СКИБА
Жительница Новочеркасска не подавала о себе весть с 18 июля. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

Жительница Новочеркасска не подавала о себе весть с 18 июля. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области спустя месяц тревог, волнений и непрерывных поисков нашли 19-летнюю жительницу Новочеркасска. Оказалась, с девушкой было все в порядке. О благополучном завершении этой истории 16 августа сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

- Найдена, жива, - написали в VK волонтеры.

Ситуацию уточнять не стали, чтобы не раскрывать личную информацию. Напомним, девушка ушла из дома еще 18 июля. Она перестала отвечать на телефонные звонки и ни с кем не связывалась. Близкие обзвонили всех знакомых, но это не помогло. Тогда за помощью обратились в полицию и к добровольцам. Объединенные усилия всех участников поисков привели к успеху.

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