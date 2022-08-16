Ростовский производитель табачных изделий сократил выпуск продукции на 30%

Снижение производства сигарет обусловлено нарушениями в глобальных цепочках поставок. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростовской области крупный производитель табачных изделий сократил в первом полугодии производство на 31,9%, сообщает издание «Город N».

По данным Ростовстата, отгрузка компании упала в 3 раза. В целом же по стране падение производства табачных изделий составляет 16,4% при снижении отгрузки на 7,6%.

- В данный момент предприятие сфокусировано на бесперебойной поставке производимой табачной продукции и продолжает обеспечивать потребителей необходимыми объемами, — рассказали в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

В первом полугодии совокупный оборот отечественных производителей табачных изделий сократился на 23,1% Как считают в донском департаменте потребрынка, данное снижение обусловлено нарушениями в глобальных цепочках поставок.

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