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Общество16 августа 2022 11:44

В Ростове с 16 по 19 августа ограничат движение транспорта на улице Нансена

Сложности с проездом появятся из-за ремонта путепровода
Ангелина СКИБА
Ограничения введут из-за дорожных работ

Ограничения введут из-за дорожных работ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 16 по 19 августа ограничат движение машин по путепроводу на Нансена - Стадионной. Об этом жителей и гостей города предупреждает городская администрация.

- В рамках работ по содержанию дорожного объекта будут восстанавливать деформационные швы, - пояснили власти.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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