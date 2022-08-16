В Ростове с 16 по 19 августа ограничат движение транспорта на улице Нансена

Ограничения введут из-за дорожных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 16 по 19 августа ограничат движение машин по путепроводу на Нансена - Стадионной. Об этом жителей и гостей города предупреждает городская администрация.

- В рамках работ по содержанию дорожного объекта будут восстанавливать деформационные швы, - пояснили власти.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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