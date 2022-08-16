В Таганроге местный житель поговорил с незнакомцем по телефону и перевел тому почти 400 тысяч рублей

Мужчина по телефону выманил у жителя Ростовской области почти 400 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, 29-летний мужчина попался на уловки телефонного мошенника, рассказали в донском главке.

По данным ведомства, горожанину позвонил незнакомец. Он сказал, что работает в службе безопасности банка. А дальше стал рассказывать дончанину, что в последнее время участились случаи мошенничеств с банковскими счетами. Следом псевдобанкир предложил мужчине перевести все сбережения на якобы безопасный счет.

Таганрожец так и сделал. Через ближайший банкомат перевел 30 тысяч рублей по реквизитам, продиктованным незнакомцем.

С того момента мужчина больше не слышал псевдобанкира и не видел своих денег. Поняв, что стал жертвой обманщика, житель Таганрога пошел писать заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если подозреваемого поймают, а суд признает его вину, то мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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