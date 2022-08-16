На Дне физкультурника в Ростове-на-Дону впервые была организована интернет-трансляция. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Участники Дня физкультурника в Ростове-на-Дону, который прошел на Гребном канале «Дон» 13 августа, могли следить за ходом соревнований на большом экране. Для этого были установлены камеры и беспроводная сеть для работы системы видеонаблюдения. Интернет-трансляцию Дня физкультурника обеспечили специалисты «Ростелекома».

- Услуга видеонаблюдения – одна из самых востребованных. Заказчику предоставляется облачное хранилище, ему помогают подобрать камеры. Все это обеспечивает круглосуточный доступ к файлам, а трансляцию можно выводить на свой сайт, - поделился директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала компании Александр Токарь.

Благодаря установленной системе видеонаблюдения гости праздника смогли увидеть в режиме реального времени эстафету воспитанников спортивных школ по гребным видам спорта, старт и финиш традиционного забега, соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу и паркуру. Суммарное число участников Дня физкультурника составило около 3 тыс. человек.

- Впервые на праздновании Дня Физкультурника в Ростове-на-Дону участники и зрители могли на большом экране одновременно наблюдать спортивные события на разных площадках. Мы рады, что технологии сейчас так стремительно развиваются, и благодарны нашему цифровому партнеру за такую качественную работу, – отметил начальник Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский.

«Ростелеком» активно поддерживает самые разные спортивные мероприятия на юге России. Национальный цифровой провайдер на протяжении пяти лет является партнером забега «Ростовское кольцо». Также компания оказывала поддержку молодежным форумам «Ростов» и «Молодая волна», стала организатором спортивной программы «Семейные старты».