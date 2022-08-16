Очаг гриппа птиц обнаружили в Ростовской области

Из подворий теперь должны изъять 2707 домашних птиц Фото: Евгения ГУСЕВА

Очаг гриппа птиц обнаружили в хозяйствах села Ольшанка Целинского района, инфекция угрожает еще нескольким хуторам. В территориях уже приняли экстренные меры, сообщает 16 августа пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

- Эпизоотическим очагом признали всю Ольшанку. В угрожаемую зону вошли Головановка, Васильевка, Родионовка и Богдановка. В зоне наблюдения - хутора Калинин, Мельниково, Орджоникидзе, Хлебородный, Селим и село Журавлевка, - рассказали в ведомстве.

Из подворий теперь должны изъять 2707 домашних птиц. Пернатых в угрожаемой зоне вакцинируют.

Добавим, на въездах и выездах из карантинной зоны развернули пропускные пункты с дезбарьерами, весь транспорт проходит тщательную дезинфекцию.

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