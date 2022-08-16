Отечественный автомобиль насмерть сбил женщину в Северном микрорайоне Ростова. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове женщина погибла, оказавшись под колесами иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 16 августа, около полудня на улице Евдокимова в районе дома № 35/1. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал со стороны проспекта Космановтов в сторону улицы Бодрой. Шофер не успел затормозить перед перебегающей дорогу в неположенном месте 43-летней женщиной.

В результате этого ростовчанка оказалась под колесами авто, а в последствие скончалась от полученных травм до приезда врачей. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть женщины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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