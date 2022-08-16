«Россети Юг»: информация о причинах пожара в Усть-Донецком районе считается предварительной

В условиях жары все энергообъекты Дона работают в штатном режиме Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Озвученная ранее информация о причинах природного пожара в Усть-Донецком районе пока что считается предварительной. Подтвердить ее или опровергнуть могут только после всестороннего расследования, заявили сегодня, 16 августа, в ПАО «Россети Юг».

- В СМИ появились преждевременно утвержденные версии о причинах возгораний. Считаем некорректным распространение недостоверной информации и любых версий до официального заключения следствия, - говорится в сообщении на сайте компании.

Также в организации добавили, что в условиях жары все энергообъекты Дона работают в штатном режиме и в сетевом комплексе нарушений не выявлено.

Известно также, что донские энергетики помогали в борьбе с природными пожарами - в ряде территорий отключали воздушные линии электропередачи для безопасного тушения огня. Потребителей оперативно подключали по резервным схемам энергоснабжения, добавили в ПАО «Россети Юг».

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