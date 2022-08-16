В Ростовской области локализовали пожар в районе станицы Николаевской

Распространение огня остановили в 17 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на площади в 1000 кв. метров локализовали пожар в районе станицы Николаевской. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что распространение огня остановили в 17 часов, сейчас тушение продолжается. Борьбу с огнем на этом участке ведут с 12:47, то есть уже несколько часов. Горит сухая трава.

На месте происшествия работают 15 человек, задействовали 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.

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