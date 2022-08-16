На пять лет могут сесть в тюрьму жители Ростовской области за кражу печек из поезда

В Батайске задержали подозреваемых в краже из поезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Батайске, задержали двух безработных местных жителей возрастом 19 и 23 года, рассказали в полиции на транспорте.

По данным ведомства, мужчины ночью взломали ломом замки на трех вагонах грузового поезда и похитили из них две чугунные печки и дымоотводные трубы.

- Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас в отношении злоумышленников завели дело по статье «Кража». Если суд признает вину батайчан, те могут отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

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