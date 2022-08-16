Владельцу букмекерской сети разрешили подготовить под застройку территорию возле «Ростов Арены»

Проект будет подготовлен в течение года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Власти Ростова разрешили подготовить документацию по планировки территории в районе стадиона «Ростов Арена». Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко.
Речь идет о территории, расположенной в границах: улица Восточное шоссе (Южный въезд) - улица Бориса Сюсаря — бульвар, ведущий к стадиону «Арена». Разрешение выдано на имя владельца известной букмекерской сети.
Отмечается, что проекты по планировке территории и проект межевания территории должны быть подготовлены в течение года. Что появится на этом участке, не сообщается.
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