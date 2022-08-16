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Общество16 августа 2022 15:18

Владельцу букмекерской сети разрешили подготовить под застройку территорию возле «Ростов Арены»

Проектная документация должна быть готова в течение года
Михаил СТРИЖЕВ
Проект будет подготовлен в течение года.

Проект будет подготовлен в течение года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова разрешили подготовить документацию по планировки территории в районе стадиона «Ростов Арена». Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет о территории, расположенной в границах: улица Восточное шоссе (Южный въезд) - улица Бориса Сюсаря — бульвар, ведущий к стадиону «Арена». Разрешение выдано на имя владельца известной букмекерской сети.

Отмечается, что проекты по планировке территории и проект межевания территории должны быть подготовлены в течение года. Что появится на этом участке, не сообщается.

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