Глава букмекерской сети займется планировкой территории вблизи "Ростов Арены". Фото: Александр ГЛУЗ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко поручил главе букмекерской конторы заняться планировкой территории вблизи стадиона "Ростов Арена". Соответствующий документ подписал сити-менеджер, он опубликован на сайте городской администрации.

В тексте документа говорится, что букмекеру предстоит распланировать застройку на участке ул. Восточное шоссе (Южный въезд) – ул. Бориса Слюсаря – бульвар, ведущий к стадиону «Арена». Кроме того, ему необходимо будет уделить внимание и зеленым насаждениям, которые непременно должны быть высажены вдоль местного проезда.

На выполнение планировки территории владельцу букмекерской сети дали ровно год. Контроль за работой возложен на городской департамент архитектуры и градостроительства.

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