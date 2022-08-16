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Общество16 августа 2022 15:37

Глава букмекерской сети займется планировкой территории вблизи "Ростов Арены"

Соответствующий документ подписал глава городской администрации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Глава букмекерской сети займется планировкой территории вблизи "Ростов Арены".

Глава букмекерской сети займется планировкой территории вблизи "Ростов Арены".

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко поручил главе букмекерской конторы заняться планировкой территории вблизи стадиона "Ростов Арена". Соответствующий документ подписал сити-менеджер, он опубликован на сайте городской администрации.

В тексте документа говорится, что букмекеру предстоит распланировать застройку на участке ул. Восточное шоссе (Южный въезд) – ул. Бориса Слюсаря – бульвар, ведущий к стадиону «Арена». Кроме того, ему необходимо будет уделить внимание и зеленым насаждениям, которые непременно должны быть высажены вдоль местного проезда.

На выполнение планировки территории владельцу букмекерской сети дали ровно год. Контроль за работой возложен на городской департамент архитектуры и градостроительства.

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Сооружение будет рассчитано на 4,5 тысячи зрителей.