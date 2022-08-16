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Происшествия16 августа 2022 16:00

Спасатели ликвидировали пожар в Константиновском районе

Пламя удалось потушить через час после локализации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Спасатели ликвидировали пожар в Константиновском районе.

Спасатели ликвидировали пожар в Константиновском районе.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Донские спасатели смогли полностью ликвидировать пожар, разгоревшийся в Константиновском районе вблизи станицы Николаевской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Огнеборцы остановили распространение пожара в пять часов вечера на площади в тысячу квадратных метров. Спустя час после локализации пламя удалось полностью потушить. Пожарные боролись с огнем на протяжении более суток.

Напомним, что в понедельник, 15 августа, около часа дня вспыхнула сухая трава рядом со станицей Николаевской. К месту происшествия прибыли 15 спасателей и четыре единицы техники. К счастью, угрозы населенным пунктам на протяжении всего периода горения не было.

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На Дону в районе станицы Николаевской вспыхнула трава, выгорело уже 1000 кв. метров.

Угрозы населенным пунктам нет.