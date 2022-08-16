В Минспорта прокомментировали возможный перенос ростовского ипподрома на левый берег

Конников на Дону остались буквально единицы. Фото: Игорь СИТНИКОВ.

Вопрос о переносе ростовского ипподрома на левый берег Дона пока снят с повестки. Скорее всего место для соревнования лошадей в Ростове останется там, где оно есть сейчас. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр физкультуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян .

- Обсуждался вопрос переноса ипподрома на левый берег Дона. И обсуждается он довольно долго. Но пока конкретного решения нет, - отметил министр. - Мы предприняли определенные шаги, чтобы возродить конный спорт на территории области. Вообще это дорогостоящее мероприятие — за счет государства содержать лошадей.

Учитывая опыт самого Самвела Аракеляна, министерство спорта немного переориентировалось. Сегодня на Дону существуют конезаводы, которые успешно работают и научились тренировать лошадей, в частности, Кировский конный завод.

- Мы договорились с клубами о том, что они по договору предоставляют коней, а мы им частично оплачиваем содержание и аренду, - пояснил министр. - Получается обоюдная польза. Потому что лошадь надо тренировать, она не может стоять. Обычно люди, которые оставляют лошадей на передержку, оплачивают аренду. Мы договорились, что оплачивать будем мы. А клубы в свою очередь разрешат тренироваться нашим спортсменам на их лошадях.

Таким образом, вопрос о развитии конного спорта на Дону сдвинулся с мертвой точки. Семь лет назад все было довольно печально. По словам Самвела Аракеляна, конников тогда совсем не осталось.

- Все было на коммерческой основе, - уточняет министр спорта. - Но сейчас уже есть маленькие звездочки, которые выступают на всероссийских соревнованиях. И мы будем продолжать развивать это направление. В частности, сейчас мы построили в Рассвете конно-спортивный манеж и передали его нашей 22-й школе. У них есть дети, лошади и квалифицированные тренеры.

Сейчас развивать конный спорт за счет государства тяжело, все-таки резюмировал Аракелян. Раньше на это работали конезаводы: каждый конезавод выставлял команду, готовились спортсмены и лошади, проводились соревнования. А сейчас эта практика полностью утрачена.

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