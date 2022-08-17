В Ростове разработают проект для строительства новой дороги к проспекту Нагибина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону спроектируют новую транспортную развязку в районе проспекта Михаила Нагибина. На эти нужды планируется потратить более 38,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 31 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой проекта строительства дороги от переулка Дунайский до проспекта Михаила Нагибина, а также транспортной развязки на пересечении проспекта Михаила Нагибина и улицы Нариманова.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 1 февраля 2024 года.

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