В Ростове хотят ввести знак отличия «За заслуги в области образования»

Почетную награду будут вручать жителям Ростова-на-Дону, внесшим большой вклад в образование. Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты гордумы Ростова предложили ввести знак отличия «За заслуги в области образования». Проект решения об этом будет рассмотрен на ближайшем заседании гордумы донской столицы.

Как следует из документа, почетную награду будут единожды вручать жителям Ростова-на-Дону, внесшим большой личный вклад в организацию и развитие образования города.

Получившему знак отличия, будет вручен сам знак и соответствующее удостоверение. Решать награждать или не награждать того или иного педагога, будет лично глава администрации города Ростова-на-Дону. Он же будет и издавать соответствующее постановление.

Ходатайство о поощрении знаком отличия направляется на имя главы администрации органами местного самоуправления, главами администраций районов города Ростова, руководителями организаций, а также трудовыми коллективами и общественными объединениями граждан. При подаче ходатайства прилагается представление и характеристика с описанием конкретных заслуг, являющихся основанием для выдвижения кандидатуры. Отвечать за реализацию постановления будет постоянная комиссия по образованию и культуре.

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