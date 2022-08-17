В Ростове иномарка слетела с дороги и утонула в Северном водохранилище

В водоеме оказался кроссовер Mitsubishi ASX. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону кроссовер Mitsubishi ASX слетел с дороги и утонул в Северном водохранилище. Детали произошедшего утром 17 августа рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, все случилось вчера около 19:40 в переулке Сахалинском. Предварительно, 34-летний водитель ехал по территории дамбы в направлении переулка Мезенского, но внезапно на дороге появился пешеход. Чтобы не сбить человека, владелец авто резко вывернул руль, не справился с управлением и поехал в сторону береговой полосы. После этого машина оказалась в воде.

Известно, что водитель выжил в этой аварии, другие люди не пострадали, добавили в Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восьмилетняя девочка получила травмы под колесами иномарки в Ростове

Школьницу доставили в больницу (подробности)