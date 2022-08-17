В Ростове Управление наружной рекламы будет контролировать содержание билбордов

Задачами Управления наружной рекламы Ростова оформление разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону депутаты гордумы предложили возложить на Управление наружной рекламы донской столицы контроль в сфере благоустройства в части содержания, размещения и содержания информационных конструкций. Соответствующий проект постановления появился на сайте гордумы Ростова.

Напомним, в январе глава администрации Ростова критично высказался по поводу «уродующих вид граффити» на рекламном баннере, который прикрывает фасад гостиницы «Московская». Тогда новый баннер был расписан «вандалами» в новогоднюю ночь. После этого градоначальник призвал свидетелей такого вандализма немедленно обращаться в полицию. И благодаря системе «Безопасный город» одного из вандалов удалось вычислить и привлечь к ответственности.

Отметим, сейчас основными задачами Управления наружной рекламы Ростова оформление и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений и об удалении информации, размещенной на таких рекламных конструкциях. А также сам демонтаж рекламных конструкций.

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