Для хищения средств мошенники стали использовать программы удаленного доступа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ВТБ отмечают, что телефонные мошенники стали чаще похищать деньги с использованием программ для удаленного доступа. Злоумышленники убеждают клиентов установить специальные приложения для дополнительной защиты средств либо для обновления банковского сервиса.

Мошенники обзванивают россиян с помощью робота, который сообщает о подозрительной активности в интернет-банке или мобильном приложении. Под видом сотрудника банка злоумышленники пытаются убедить клиента, что обнаружена мошенническая активность и для защиты средств необходимо проверить работоспособность мобильного банка.

При этом за сервисную программу мошенники выдают приложения, которые обычно используются для удаленного доступа или настройки устройства.

Злоумышленники используют разные нестандартные приемы, чтобы сделать свою легенду более правдоподобной. Клиенту присылают СМС для «проверки привязки номера», подчеркивая, что в целях безопасности код из сообщения называть не надо. На самом деле СМС не имеет никакого отношения к данной схеме мошенничества и отправляется с фейковым именем и с подменного номера.

- Клиенты банков уже знакомы с самыми распространенными техниками социальной инженерии, поэтому злоумышленники меняют сценарии, чтобы постоянно маскироваться под киберзащиту. Они демонстративно не запрашивают персональные данные, потому что это вызывает подозрение, но под разными предлогами убеждают установить приложение для удаленного доступа к смартфону. Важно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не будут упоминать слова «удаленный доступ». Мы просим клиентов быть бдительными и не загружать на устройство никакие посторонние приложения. Список всех банковских сервисов размещен на официальном сайте ВТБ, – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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