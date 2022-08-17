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Происшествия17 августа 2022 8:36

Вечером 16 августа в Ростове утонула иномарка

Об этом сообщили очевидцы, в соцсетях уже появились фотографии с места происшествия
Ангелина СКИБА
По словам очевидцев, автомобилист «сам заехал на территорию, где не было ограждения». Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

По словам очевидцев, автомобилист «сам заехал на территорию, где не было ограждения». Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону иномарка утонула в Северном водохранилище. Водитель успел спастись до того, как машина ушла под воду. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Ростовчане отметили, что автомобилист «сам заехал на территорию, где не было ограждения». Машину, которая пошла ко дну, в комментариях к посту назвали «самой дорогой раколовкой донской столицы».

Сам инцидент с утоплением транспорта произошел вчера, 16 августа. Как позже пояснили в отделе пропаганды УГИБДД, водитель потерял управление, когда уходил от столкновения с пешеходом.

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