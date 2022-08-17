В Ростове новый троллейбусный маршрут № 17а соединит Левенцовку с Центральны рынком

После восстановления контактной сети на участке Таганрогская - Дачная-56-й Армии будет запущен новый троллейбус. Фото: Павел КЛОКОВ

До конца текущего года будет запущен новый троллейбусный маршрут № 17а из микрорайона Левенцовский до Центрального рынка. Об этом в ходе личного приема граждан рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

После восстановления контактной сети на участке Таганрогская - Дачная-56-й Армии будет запущен новый троллейбус, который пройдет по маршруту протяженностью 35,1 километра: Буденновский - Вавилова – Таганрогская – Малиновского – Еременко. Предполагается, что до Стройгородка троллейбусы будут двигаться по контактной сети, а от Стройгородка до Левенцовки и в обратном направлении – на автономном ходу.

Отметим, что с просьбой о продлении троллейбусного маршрута № 17 в администрацию города обратились сразу сразу несколько ростовчан. Сейчас на маршруте работают 5 троллейбусов с автономным ходом. На участке протяженностью 3,5 километра контактная сеть требует ремонта.

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